Barcelona kan voor het eerst dit seizoen niet scoren en dan krijgt Rakitic ook nog eens deze gruwelijke panna te verduren

FC Barcelona lijkt het winnen even verleerd. Na stadsgenoot Espanyol geraakten de Catalanen ook thuis tegen Getafe niet verder dan een gelijkspel. Messi en co. konden voor het eerst dit seizoen niet scoren in een competitieduel, maar blijven wel ruim aan de leiding in La Liga. Tijdens de match kreeg Rakitic ook nog eens op een pijnlijke manier door de benen gespeeld.

22 speeldagen aan een stuk kon Barcelona iedere competitiematch minstens één keer scoren, maar Getafe slaagde erin om in Nou Camp de poorten achterin toch gesloten te houden. Een hele prestatie, want Barcelona had nochtans kansen genoeg. Maar Suarez, Messi en Coutinho beleefden niet hun beste dagje en kwamen voor het eerst dit seizoen niet tot scoren in een competitieduel. Thomas Vermaelen was er door de blessure niet bij.

