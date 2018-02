Olympiakos-Belgen na uitschuiver op achtervolgen aangewezen in Griekse Super League

Brussel - Olympiakos mag zich de verliezer van de 21e speeldag in de Griekse Super League noemen. De titelverdediger gleed zondag uit op het veld van Atromitos (2-2) en ziet AEK Athene, dat met 1-0 won van Asteras Tripolis, verder uitlopen.

Met Guillaume Gillet, Kevin Mirallas en doelman Silvio Proto stonden er drie Belgen in de basis bij Olympiakos. Björn Engels en Vadis Odjijda-Ofoe namen plaats op de bank. Proto moest zich in de negentiende minuut een eerste keer omdraaien na een rake kopbal van Theodoros Vasilakakis. Oude bekende Marko Marin (ex-Anderlecht) scoorde halverwege de eerste helft de gelijkmaker. Op slag van rust werd Mirallas gewisseld voor Odjidja-Ofoe. Het is niet duidelijk of de Everton-huurling een blessure opliep. Na de pauze werd Proto voor een tweede keer geklopt, dit keer door Nicolas Diguiny (66.). In de slotseconden redde Ehsan Hajsafi, die de gemiste penalty van Djurdjevic in de herneming binnenwerkte, nog een punt voor Olympiakos.

Eerder op de dag won AEK Athene met het kleinste verschil van Asteras Tripolis. Invaller Lazaros Christodoulopoulos (62.) scoorde vanaf de stip het enige doelpunt. Viktor Klonaridis kwam niet van de bank bij AEK, dat voorlopig de koppositie inneemt met 47 punten. PAOK, dat maandag nog Larissa ontvangt, volgt op één punt. Titelverdediger Olympiakos is derde met 43 punten, Atromitos (39 ptn) bezet de vierde plaats.