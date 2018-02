Spurten doe je zo: Awoniyi scoort na indrukwekkende loopactie

Bij Standard hadden ze vanavond hun handen vol met Taiwo Awoniyi. De spits van Moeskroen was bij momenten een gesel voor Luyindama en co. Zeker als hij zijn spurtvermogen bovenhaalde. Zoals in de negentiende minuut, toen hij op pure snelheid twee verdedigers afhield en ook nog keurig afwerkte. Met ook de 2-3 van zijn voet leek de Nigeriaan op weg om man van de match te worden, maar in de absolute slotfase scoorde Standard nog twee keer. Maar deze spurt liet wel een diepe indruk na in Luik en ver daarbuiten…