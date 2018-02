Het gat in de markt: buggytours

Nog op zoek naar een uitje deze vakantie? De Gezinsbond heeft een gat in de markt gevonden, met hun nieuwe ‘buggytours’: rondleidingen in musea op maat van peuters én hun ouders. Een derde van de tours is al volzet, de rest bijna.

De buggytours worden deze krokusvakantie voor het eerst georganiseerd. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn het geen rondleidingen waarbij kinderen in hun zitje moeten blijven. Het MAS, Museum voor Schone Kunsten en consorten hebben een museumroute op maat van de peuter én van hun ouder. Daarvoor werden ze bijgestaan door de expertisecentra voor opvoeding VBJK en VCOK. “Musea moeten inspelen op de interesse van de jongsten om hun collectie voor hen ook aantrekkelijk te maken”, zegt Hilde Marichal van Gezinsbond. “Ze moeten hun zintuigen prikkelen door bijvoorbeeld met veel kleur te werken.” Zo ligt in het Museum Dr. Guislain in Gent een puzzel waarmee peuters een geometrisch schilderij kunnen namaken, en in het Red Star Line Museum een kruiptunnel. Terwijl de peuters spelen, luisteren mama en papa naar de gids. Zo proberen de musea de drempel voor ouders te verlagen om met hun kind te komen. Want die is er wel degelijk, zegt Dorine De Vos, publieksmedewerker van het Red Star Line.

Al vijf van de veertien activiteiten, waaraan gemiddeld 15 à 20 peuters kunnen deelnemen, zijn helemaal volzet.