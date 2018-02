AS Roma wint zonder geschorste Nainggolan, maar die steelt toch weer de show

Brussel - AS Roma heeft zondag de 24e speeldag in de Italiaanse Serie A afgesloten met een klinkende 5-2 overwinning tegen rode lantaarn Benevento. Radja Nainggolan ontbrak bij de Romeinen wegens een schorsing, maar stal de show met een opvallende outfit.

Benevento klom via Guilherme op voorsprong, maar nadien zette AS Roma voor eigen publiek orde op zaken. Fazio (26.), Dzeko (59.), Under (62. en 75.) en Defrel (90.+2) stonden aan het kanon. Bij de bezoekers pikte Brignola (76.) nog een doelpunt mee. In de stand wipt AS Roma over stadsrivaal Lazio naar de vierde plaats. Benevento blijft laatste.

Cengiz Under zet AS Roma op weg naar winst met 1 assist en 2 doelpunten in de 2de helft! #RomaBenevento pic.twitter.com/M8QQ9KXsZu — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 11 februari 2018

Nog op zondag ging Chievo in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Genoa. Bij een verre inworp ging Samuel Bastien, die de match volmaakte voor Chievo, onder het leer door. Laxalt profiteerde en scoorde in de blessuretijd het enige doelpunt. Stephane Omeonga kwam bij Genoa niet van de bank. De thuisploeg leed al zijn twaalfde nederlaag in de Serie A en bezet de zestiende plaats. Genoa rukt op naar plek twaalf.