Doodsbedreigingen, viagra inslaan en condooms kopen: zo moesten de werknemers van ‘The Weinstein Company’ hun baas paaien

De procureur-generaal van New York vervolgt de voormalige Hollywood-producer Harvey Weinstein na verschillende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. “Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd”, luidt het in een mededeling. Zo moesten zijn chauffeurs de voorraad condooms en viagra aanvullen en werden sommige werknemers met de dood bedreigd.

Het openbaar ministerie van New York bouwde een dossier op tegen de producer dat “nieuwe en uitgebreide beschuldigingen” van “gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel” bevat. De aanklacht bevat meerdere getuigenissen van voormalige werknemers over ongewenste intimiteiten, intimidatie en ander wangedrag door Weinstein, die in oktober al werd ontslagen door zijn bedrijf.

Bob & Harvey Weinstein. Foto: © visual/pictureperfect

Condooms en viagra inslaan

De aanklacht is uiterst gedetailleerd. Zo eiste Harvey seks van vrouwelijke medewerkers in ruil voor carrièremogelijkheden, droeg hij zijn assistentes op om gaatjes vrij te houden in zijn agenda en zijn chauffeurs moesten zijn voorraad condooms en viagra aanvullen. Nog moesten bepaalde vrouwelijke medewerkers hem vergezellen bij zijn veroveringen, andere werknemers werden zelfs met de dood bedreigd, aldus de aanklacht.

Volgens de advocaat van Weinstein was hij “niet zonder zonde, maar er waren geen echte misdrijven”. Nog volgens hem zal blijken dat “Harvey meer dan wie vrouwen vooruithielp op de carrièreladder”.

“Flagrante schendingen van mensenrechten”

Concreet worden Harvey Weinstein, The Weinstein Company en Robert Weinstein (medeoprichter en CEO van het bedrijf) door procureur-generaal Eric T. Schneiderman vervolgd wegens “flagrante schendingen van de burgerrechten, mensenrechten en arbeidsrechten”. The Weinstein Company en Robert Weinstein worden aangeklaagd omdat ze “herhaaldelijk de wetten van New York hebben gebroken door hun werknemers niet te beschermen tegen diepgaande ongewenste intimiteiten, intimidatie en discriminatie”, zegt Schneiderman.

Financiële domper

De aanklacht betekent een mogelijke tegenslag voor de verkoop van Weinsteins studio. Een deal ter waarde van 500 miljoen dollar (408 miljoen euro) zou bijna rond zijn. “Elke verkoop van The Weinstein Company moet een vergoeding voor de slachtoffers bevatten en garanderen dat werknemers in de toekomst beschermd worden en dat noch daders, noch enablers ten onrechte worden verrijkt”, stelt Schneiderman.