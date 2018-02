Twee weken na premier Michel, trekt ook Reynders naar Moskou

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vliegt maandagnamiddag naar Moskou voor een tweedaags bezoek waarbij hij zijn Russische collega Sergej Lavrov zal ontmoeten en de tweejaarlijkse vergadering van de gemengde economische commissie van België, Luxemburg en Rusland mee zal voorzitten.

De trip van Reynders volgt op het bezoek dat premier Charles Michel twee weken geleden aan de Russische hoofdstad bracht. Het is een volgende etappe in het heropstarten van de dialoog met Rusland, met op de achtergrond de wederzijdse sancties van de Europese Unie en Rusland na de annexatie van de Krim door Rusland in de lente van 2014. Ondanks die sancties wil België opnieuw een “echte dialoog” met Rusland. Minister Reynders had zijn Russische collega Lavrov die boodschap reeds in juli 2017 gegeven bij hun ontmoeting in Brussel.

Het bezoek van Michel in januari aan Moskou, waar de Belgische premier ontmoetingen had met zijn ambtsgenoot Dmitri Medvedev en president Vladimir Poetin, lag in dezelfde lijn. Volgens Charles Michel was het bezoek “vruchtbaar” omdat verduidelijkingen konden worden gegeven. Michel zag ook interesse en bereidheid vanwege zijn gesprekspartners om “een andere vorm van dialoog” op te starten, die niet enkele politiek en diplomatiek zou zijn, maar ook economisch. “Uw bezoek zal de economie van onze beide landen ten goede komen”, had Poetin gezegd bij de start van de ontmoeting met Michel. De dag voordien hadden beide premiers verklaard dat ze een aantal domeinen geïdentificeerd hadden waar een vruchtbare samenwerking tussen de twee landen bestaat – zoals staal, diamant en energie – of kan versterkt worden – zoals de farmasector.

Dit thema zal ongetwijfeld ter sprake komen in de gemengde economische commissie, ook al blijft het Russische embargo voor de agro-alimentaire sector behouden. De Russische premier wees er op 30 januari nog op dat er pas sprake kan zijn van een hervatting van de invoer uit Europa als de Europese sancties opgeheven worden.