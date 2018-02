Luchthaven Londen City gesloten na vondst WO II-bom

London City Airport - de op een na kleinste luchthaven van de Britse hoofdstad - is zondagavond uit voorzorg afgesloten nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden op een nabijgelegen dok. Dat meldde de luchthaven via Twitter.

De bom werd zondag om 5 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) gevonden tijdens werken op het King George V Dock, dat in het verlengde ligt van de enige landingsbaan van de luchthaven in Oost-Londen. Nadat specialisten van de Britse zeemacht hadden bepaald dat de bom nog ontplofbaar was, stelde de politie rond 22 uur lokale tijd een veiligheidszone van 214 meter in, waardoor ook London City Airport moest sluiten.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3) — London City Airport (@LondonCityAir) February 11, 2018

All passengers due to travel from London City on Monday are advised to contact their airline for further information. Passengers are advised not to travel to the airport until further notice.(2/3) — London City Airport (@LondonCityAir) February 11, 2018

“Alle passagier die maandag vertrekken op London City wordt aangeraden om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor meer informatie. Passagiers wordt aangeraden om tot nader order niet naar de luchthaven te reizen”, luidt het op de Twitteraccount van London City Airport.

Maandag zijn op London City onder meer telkens twee vertrekkende en aankomende vluchten van VLM Airlines van en naar de luchthaven van Antwerpen gepland.