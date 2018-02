Onze Anderlecht-watcher heeft een persoonlijke boodschap voor de zwalpende spelers: Waar is jullie fierheid, mannen?

Anderlecht is Anderlecht niet meer. Ja, door de verkoop van de club zat RSCA in een impasse, maar dat mag geen excuus zijn om plots te vervallen tot een modale middenmoter die niemand schrik aanjaagt. Waar is de fierheid van de spelers? Ook wij vonden het tijd om hen wakker te schudden met 26 persoonlijke boodschappen. Als we hadden gekund: we hadden die berichten zelfs ingesproken op hun voicemail.

Beste Leander Dendoncker,

We plaatsten je vorig jaar op één in de eerste stemronde van de Gouden Schoen. Moeten we ons daar nu voor schamen? Vorig seizoen was je een marathonman, alomtegenwoordig. Nu ben ...