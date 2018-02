Coucke en Devroe tussen twee vuren na zege van Oostende tegen Anderlecht (en na verspreking over vertrek)

Peter Callant is koning op KV Oostende. De nieuwe voorzitter was uitermate fier na de 2-0-zege tegen Anderlecht. KV Oostende is na de zege tegen Anderlecht 95 procent zeker van het behoud. Een dubbel gevoel voor Marc Coucke: moest die nu blij zijn of treuren?

Coucke volgde de match tussen zijn oude club en nieuwe club vanuit Dubai en tweette iets minder intensief dan anders. “Dessert geannuleerd om te sparen voor die dubbele premie”, klonk het. “Tot de laatste minuut correct en oprecht voor KVO. Content voor het weireldploegsje.”

Dessert in Dubai net geannuleerd. Sparen voor dubbele premie

Veel plezier gewenst in de VersluysArena #kvoand 2-0 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 10 februari 2018

Was de zakenman niet beter bij Oostende gebleven? Anderlecht is tegenwoordig allesbehalve een weireldploegsje. Tijdens een ludieke actie zongen de KVO-fans echter Pakt je zak en goa weg. Coucke moest ook slikken bij het zien van Anderlecht. Hij tweette ook. “Harde avond voor de RSCA-fans. Veel werk, maar jullie kunnen binnenkort 100 procent op mij rekenen om mooie tijden terug te brengen. Courage.”

Harde avond voor RSCA-supporters. Veel werk, maar jullie kunnen binnenkort 100% op mijn inzet rekenen om mooie tijden terug te proberen brengen.

Courage, mais ensemble on essaiera de recréer les beaux temps d’Anderlecht! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 10 februari 2018

De Oostendse fans grapten alvast dat Coucke zijn garantiebonnetje na de aankoop van Anderlecht best goed bijhoudt. Dit paars-wit is nu al zwaar beschadigd. Maar Coucke zelf zou nu toch van plan zijn KVO helemaal los te laten na alle commotie over belangenvermenging en zelfs geen 9 procent meer behouden. “Marc heeft de intentie om al zijn aandelen te verkopen”, bevestigde directeur Patrick Orlans. “We moeten wel afscheid nemen van Luc Devroe. Als ik een gok mag doen, dan zal Marc Coucke hem wel een contract aanbieden bij Anderlecht.”

Devroe verspreekt zich

Devroe zelf was even van zijn melk. “Ik ben blij met de zege van Oostende. En blij dat we KVO niet in ellende achterlaten. Euh, ik bedoel dat Marc KVO niet in ellende achterlaat. Ik heb met Anderlecht nog niet onderhandeld. Ik kan je trouwens verzekeren dat Marc Coucke heel blij is met de zege van KVO.”

Maar de verspreking was een feit. Ironisch genoeg was het Milic die aan de basis lag van de 2-0. Net de verdediger die Anderlecht nog naar Brussel probeerde te transferen. Een deal die afsprong... op belangenvermenging.

LEES OOK: Antwerp biedt dure Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck een uitweg