Levenloos lichaam in Dender aangetroffen is vermiste carnavalist: slachtoffer is geïdentificeerd

Aalst - In de Dender in Aalst is maandagmiddag een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt de lokale politie van Aalst. Het slachtoffer een veertiger uit Halle die sinds maandagochtend vermist is. De familie is op de hoogte gebracht. “Aalst vergeet niemand”, aldus Burgemeester D’Haese tijdens de minuut stilte.

was gevallen. De hulpdiensten waren een zoekactie gestart en de brandweer zette een duikploeg en sonarboten in. Getuigen hadden de persoon in het water zien liggen. Maar toen de brandweer ter plaatse kwam, was het slachtoffer al ondergegaan. Kort na de middag hebben de hulpdiensten een lichaam aangetroffen ter hoogte van de Zwartehoekbrug.

Extra middelen

De Cel Vermiste Personen had bijkomende middelen ingezet. Het ging om een sonar van het technisch steunteam uit Zeebrugge en twee duikers van de civiele bescherming. Er werd ook een helikoptervlucht boven de Dender aangevraagd, maar inmiddels werd het lichaam aangetroffen. Er werd gezocht ter hoogte van de Zwartehoekbrug in de richting van Dendermonde en het is op die plaats dat het slachtoffer werd aangetroffen.

Omstreeks 15 uur raakte bekend dat het slachtoffer een veertiger uit Halle is. Tijdens een minuut stilte voor het slachtoffer stelde Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), dat “Aalst niemand vergeet”.

Onderzoek

Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht en volgt het onderzoek op. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Er waren wel getuigen die de drenkeling maandagmorgen een boei hadden toegeworpen, maar de man kon niet uit het water gehaald en vermoedelijk kwam hij door verdrinking om het leven. Het onderzoek is volop aan de gang, aldus politie en parket. Er is een wetsdokter aangesteld voor verder onderzoek en het labo van de federale politie is ter plaatse.

Foto: wjn