Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle over de dip bij Club Brugge: “Alle redenen om niet in paniek te raken”

6 op 15 na de winterstop. In deze slotfase van de reguliere competitie is zo’n score zelfs onvoldoende om Play-off 1 te halen, laat staan dat het een kampioenengemiddelde is. Toch heeft Club Brugge alle redenen om niet in paniek te raken. De twee dichtste achtervolgers Charleroi en Anderlecht bleven net als Club na de winterstop steken op 6 op 15. Het is nu al zo ver dat AA Gent (wel 11 op 15 na de winterstop) als belangrijkste titelconcurrent voor Club naar voren wordt geschoven. De Buffalo’s volgen op 16 punten. Tja.

