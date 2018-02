Spelers van KV Mechelen hebben opvallende mascotte in volle degradatiestrijd: Mark Uytterhoeven

Feestgedruis Achter de Kazerne, wat was dat lang geleden. Een nederlaag tegen Eupen was fataal, een gelijkspel bijna even gruwelijk, winnen was de enige optie. En dat lukte ook, Operatie Redding werd ingezet. “Wie nu niet blij is, zal het nooit zijn.”

Do or die, alles of niets: en of KV Mechelen voor een levensbelangrijke match stond. De spanning was dan ook te snijden, het degradatiespook loerde om de hoek. Maar als een volleerde Ghostbuster wist Pedersen het – toch voor eventjes – te verdrijven. “The old man is back”, zei de Deense spits vooraf. Met de winning goal bewees hij dat helemaal. Op aangeven van Bandé trof Pedersen van dichtbij raak. Met welk lichaamsdeel – de scheen of de dij – wist hij niet meer. Wel dat het “de belangrijkste goal uit mijn carrière” was. Deze driepunter kan dan ook beslissend blijken voor het behoud. KV telt nu één punt meer dan Eupen, maar eigenlijk twee, gezien de extra gewonnen match. De defensieve Oostkantonners kregen wat ze verdienden: de rode lantaarn.

“Een heel grote mentale tik voor Eupen”, zo voegde voorzitter Johan Timmermans eraan toe. Samen met sterke man Olivier Somers en sportief directeur Rik Vande Velde ging hij na afloop mee vieren in de vestiaire, waar een glaasje werd gedronken. Neen, er werd nog niet geklonken op de redding, maar na de eerste zege sinds 9 december was een klein feestje wel op z’n plaats. Dat vond ook doelman Colin Coosemans: “We hebben nog een lange weg te gaan, maar als je nú niet blij bent, kan je het nooit zijn.”

Helemaal zegedronken waren natuurlijk de fans. Hun optocht van de Nekkerspoel naar het stadion was het voorsmaakje van de heksenketel die ze er nadien van maakten. Ze werden beloond door de spelers, die na afloop met een spandoek het ganse stadion bedankten. “You are gold”, stond er te lezen. “We kunnen niet zonder onze supporters”, zei Coosemans. “Knap dat zo veel mensen ons blijven steunen. Het is ooit anders geweest dit seizoen, maar ik kon hun ontgoocheling toen zeker begrijpen.”

“Als het klassement op basis van de fans wordt opgemaakt, stonden we makkelijk in Play-off 1.” Dat waren dan weer de woorden van Mark Uytterhoeven. Het clubicoon en bestuurslid was nog eens van de partij en bracht ondanks zijn “zenuwslopende avond” volgens de spelers geluk. “Ze willen dat ik er de volgende thuismatchen ook bij ben, ze beginnen me als mascotte te zien. (lacht) Maar donderdag vertrek ik naar Bali, waar mijn vrouw twee maanden werkt. Ach, in Mechelen spelen ze ook zonder mij met twaalf.”

Het slotakkoord was voor Dennis van Wijk. Timmermans wierp immers bloemetjes naar zijn derde trainer van het seizoen: “Sinds zijn aanstelling is er een nieuwe flow. Hij heeft al zijn stempel gedrukt en ik ben zeker dat we met hem en Fred (T2 Vanderbiest, nvdr.) het perfecte duo in huis hebben om KV in eerste te houden.”

Mooie woorden, al heeft Van Wijk momenteel lak aan complimentjes. “Ik probeer gewoon duidelijk te zijn in wat ik verlang. Maar stel dat we vandaag hadden verloren, dan was m’n impact niet zo groot geweest als iedereen vermoedde.”

Veldslag

Liever focust hij zich op wat nog komt. De strijd is nog niet gestreden, zeker niet omdat Eupen met Zulte Waregem, Lokeren en Moeskroen nog ploegen treft die niks meer te winnen hebben. “Onze vier tegenstanders (Gent, Charleroi, Standard en Waasland-Beveren, nvdr.) strijden allemaal nog voor Play-off 1 en zijn in principe beter”, aldus Van Wijk. “We hebben een veldslag gewonnen, maar de oorlog is bijlange niet voorbij.”