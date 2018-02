Tottenham-coach windt zich op over Toby Alderweireld

Toby Alderweireld zit niet in de wedstrijdselectie voor de topper tegen Juventus in de Champions League deze dinsdag. Hoewel Alderweireld zelf verklaart wedstrijdfit te zijn, laat Spurs-Manager Mauricio Pochettino hem toch thuis. Wil Pochettino de Rode duivel, die 3 maanden out was met een hamstringblessure, voorzichtig brengen of is er meer aan de hand?

Toby Alderweireld maakte vorige donderdag zijn comeback in de FA Cup bij Tottenham, maar zat zaterdag vreemd genoeg niet in de wedstrijdselectie op Arsenal. Toen coach Mauricio Pochettino na afloop een vraag over die keuze kreeg, reageerde hij als door een wesp gestoken.

“Excuseer? Waarom moet ik na een wedstrijd uitleggen waarom ik voor een bepaalde speler wel en een andere niet heb gekozen? Sorry, ik begrijp je vraag niet. Als ik moet uitleggen waarom ik Alderweireld niet heb gekozen moet ik ook uitleggen waarom ik Rose, Wanyama, Llorente, Vorm of Winks niet heb gekozen.”

Volgens de officiële lezing vroeg Pochettino Alderweireld zaterdag bij te trainen omdat hij anders toch maar negentig minuten op de bank zou zitten. Maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat de contractsituatie van Alderweireld een rol zou spelen. Tottenham probeert hem langer aan zich te binden voorlopig zonder succes. Dat de sterkhouder centraal in de defensie bij de Spurs nu opnieuw niet in de wedstrijdselectie is opgenomen, doet de speculaties alleen maar toenemen.

Het contract van Alderweireld loopt tot de zomer van 2019, met een optie van één jaar extra. Ook is er volgens de Britse krant The Telegraph sprake van een clausule met een afkoopsom van 28 miljoen euro die geactiveerd wordt in de zomer van 2019. Als de 28-jarige Belg weigert bij te tekenen en de Spurs willen nog een mooie som voor hem ontvangen, zou hij deze zomer wel eens verkocht kunnen worden. Manchester City, Chelsea en Real Madrid worden alvast genoemd in de Engelse media.