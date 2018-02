COLUMN. Anderlecht-manager Van Holsbeeck mag brommen wat hij wil, Coucke had gelijk

Na elke speeldag in de Jupiler Pro League maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

Hoe heeft Anderlecht zichzelf zo in de voet kunnen schieten? Voor het seizoen was iedereen het er nog over eens dat “deze ploeg alles kapot ging spelen”.

Herman Van Holsbeeck, Roger Vanden Stock en Philippe Collin laten een club in chaos achter Foto: Photo News

Het is nu makkelijk schieten op Hein Vanhaezebrouck, maar sinds 3 oktober - de dag waarop de Heiland aangesteld werd in Brussel - verloor Anderlecht (met een onthoofde ploeg) amper 4 punten op Club Brugge.

Het is nu makkelijk schieten op Marc Coucke, maar sinds 20 december - de dag waarop onze favoriete pillendraaier als een duivel uit een doosje verscheen en het zelfverklaarde kroonjuweel van het Belgische voetbal kocht - heeft paars-wit nul punten toegegeven op de “ongenaakbare” leider.

Toegegeven: als Club Brugge hetzelfde waanzinnige tempo had aangehouden als voor de winterstop, keek Anderlecht nu al aan tegen twintig punten achterstand, en was de malaise in Brussel nog veel groter. Maar de vaststelling blijft: de huidige kloof in het klassement was al gigantisch vóór de club verkocht werd.

Rampberichten en “dode boel”

Het paars-witte probleem zit dieper: Anderlecht heeft zich in de vorige transferperiodes - onder het mom van “de kleedkamer opkuisen” - bewust ontdaan van alle “ongewenste elementen” (lees: spelers met een eigen willetje). Bleven over: brave jongens die in ganzenpas achter René Weiler aanliepen. En nu heet het plots dat de spelersgroep “te braaf” (in de woorden van Hein: “een dode boel”) is. Wat is het nu?

Luc Devroe en Marc Coucke: veel werk bij Anderlecht Foto: Photo News

En nog belangrijker: de rampberichten over de financiële toestand van ’s lands grootste voetbalclub. Afgaande op de jaarrekeningen moet paars-wit de put jaarlijks dempen met (onvoorspelbare) inkomsten uit transfers.

Kop in kas

Onthouden zich momenteel van alle commentaar: voorzitter Roger Vanden Stock en zijn neef Philippe Collin, die sterk aandrong op de verkoop van de club midden in het seizoen. Manager Herman Van Holsbeeck mocht dan wel brommen over de kritische analyse van Marc Coucke bij diens voorstelling als eigenaar van Anderlecht, meer en meer blijkt dat de nieuwe baas het bij het rechte eind had. Geen wonder dat de oude bazen zich gedeisd houden en vooral uitkijken naar de dag dat ze de deur van het Astridpark achter zich kunnen toetrekken.

Op 1 maart neemt Marc Coucke officieel de teugels in handen, maar er is geen hond die gelooft dat paars-wit nog iets van dit seizoen kan maken. Anderlecht moet de komende maanden vooral gebruiken om zich als geheel te herbronnen, om het zakenmodel op de schop te nemen. De toekomstige sportieve chef Luc Devroe zal in tussentijd de trucs moeten bovenhalen waarmee hij anderhalf decennium geleden ook een verouderd Club Brugge reanimeerde. Tot dan kunnen de Anderlecht-supporters beter de ogen en oren gesloten houden, want het beloven nog vier bijzonder lange maanden te worden...

Veel sterkte gewenst, Jef