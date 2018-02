“Wie zuivel koopt, steunt een regime dat erger is dan nazi-Duitsland”: de schrik van de boeren gaat op kruistocht door Europa

Joey Carbstrong heet hij en hij is het boegbeeld geworden van de militante veganisten. De Australiër is op tournee om zijn boodschap te verkondigen. Na Spanje doorkruiste hij de voorbije dagen Groot-Brittannië. Het loopt storm voor zijn lezingen, op sociale media wordt de man, die zich de “vredelievende veganist” noemt, de hemel ingeprezen. Ondanks het feit dat hij het doden van dieren vergelijkt met verkrachting, melkveehouders op een lijn zet met nazi’s en zegt dat ze maar beter “schrik zouden hebben”.

