Agent niet gestraft na doodsbedreigingen: “Ik zou je een kogel door het hoofd willen schieten”

Turnhout - “Ik zou je een kogel door je hoofd willen schieten.” De videobeelden waarop te zien is hoe een Turnhoutse agent enkele Ierse mannen bedreigt, gingen dit weekend het internet rond. Maar volgens zijn korpschef moet de man geen straf krijgen: “Zijn woorden waren verkeerd. Maar zijn daden niet.”

Verschillende Britse nieuws­sites toonden afgelopen weekend de beelden waarop een Belgische politieman in discussie raakt met twee Ierse mannen. Hij raakt helemaal over zijn toeren. “Ik haat jullie. Mocht het van mij afhangen: bam door je hoofd, en bam door je hoofd”, schreeuwt de agent. Op dat ­moment loopt een meisje van on­geveer zes jaar naast de twee Ieren. “Dat wil ik doen. Ik mag dat niet doen, maar f*** you.”

Het regende geschokte reacties op de video, die vorige week dinsdag anoniem op YouTube werd geplaatst. Ook in Belgische politiekringen vielen ontstemde reacties. Even werd getwijfeld of de beelden wel echt waren, omdat de agent niet de twee schildjes draagt waarop zijn naam en de naam van zijn korps staan.

Toch zijn de beelden authentiek: de ruzie gebeurde vorige week op een camping in Kasterlee. De agent behoort tot de lo­kale politie van Turnhout. Dat bevestigt zijn korpschef, Roger Leys. “De man zit zelf erg in met wat er gebeurd is.”

Poging tot doodslag

De politieman was opgeroepen omdat een groep Ierse travellers het erg bont maakte op de camping. Travellers reizen doorgaans rond in woonwagens, maar deze groep was al geruime tijd in Turnhout blijven hangen. Een van hun vrouwen zit hier sinds eind december in de cel wegens poging tot doodslag, omdat ze met een auto op een groep agenten inreed in Beerse. De vrouw werd toen beschoten door de politie.

Hoewel ze niet betaalden, wilden de Ieren sindsdien niet weg van de camping. Ze maakten ’s nachts kabaal, en ze zouden ook geld van andere kampeerders gestolen hebben. Na de aanvaring met de agent zou de groep de camping wel verlaten hebben.

Tweede video

Ondertussen is een tweede video opgedoken. Op die beelden is te zien hoe de Ieren de Vlaamse agent zelf afdreigen, door te tonen dat ze zijn uit­spraken gefilmd hebben: “Ik heb een video van je waarop je zegt dat je ons zonder enige reden door het hoofd wil schieten”, aldus een Ier. “Ik zal dit met veel plezier aan mijn advocaat tonen.”

De betrokken agent is niet geschorst. Volgens Leys zal hij ook geen sanctie krijgen. “Zijn woordgebruik was fout. Maar zijn optreden was correct: wat die Ieren deden, was een misdrijf. En mijn agent heeft geen geweld gebruikt.”