Bestuurder onder invloed van alcohol en cannabis vlucht met 97 km/u door zone 30 voor politiecontrole

Mechelen - De lokale politie van Mechelen heeft het voorbije weekend tijdens alcohol- en drugscontroles 37 bestuurders onder invloed betrapt. Negen onder hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Eén van de betrapte bestuurders probeerde de controle tot twee keer toe te ontvluchten en reed tijdens een dolle rit een geparkeerd voertuig en zelfs bijna een voetganger aan. De man bleek één promille alcohol in zijn bloed te hebben en legde een positieve speekseltest voor cannabisgebruik af.

De wegpiraat had eerst al rechtsomkeer gemaakt toen hij een controlepost opmerkte aan de Zandpoortvest, maar kon toen snel geïntercepteerd worden. Hij volgde dan even een van de politievoertuigen naar de controlepost, maar probeerde opnieuw weg te rijden door de Bleekstraat in te slaan en plankgas te geven.

De man miste door zijn hoge snelheid een bocht en reed tegen een geparkeerd voertuig en ook bijna tegen een voetganger. De bestuurder pleegde bij die feiten ook nog eens vluchtmisdrijf, reed wat verderop als spookrijder over het Hoogstratenplein en haalde daarbij snelheden tot 97 km/u in een zone 30. Uiteindelijk kon de politie hem tot staan brengen op de Veemarkt. In de wagen bleken nog drie passagiers te zitten, allemaal jongeren. De bestuurder was vorig jaar ook al eens betrapt op dronken rijden. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.

Bij de controles werden ook nog twee nationaal geseinde personen opgepakt en werden twee personen die zich illegaal op het grondgebied bevonden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.