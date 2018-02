PSG kan in Madrid haar ambities onderstrepen, maar is Neymar wel gefocust op voetbal?

Na een kleine maand competitievoetbal start dinsdagavond ook opnieuw het Europees clubvoetbal. In de achtste finales van de Champions League zullen meteen enkele topteams elkaar ontmoeten. De kraker van woensdag tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain springt het meeste in het oog. En dan kijkt iedereen uiteraard naar wereldster Neymar, maar is die wel gefocust op voetbal...?

Woensdag staat er Porto-Liverpool en Real Madrid-PSG op het programma. Voor Thomas Meunier en de Parijzenaars een eerste echte test op weg naar het grote doel van het seizoen, eindwinst in het kampioenenbal. Na in de groepsfase onder meer Anderlecht overrompeld te hebben en in de Ligue 1 een voorsprong van twaalf punten op de teller, staat het duel in Madrid ongetwijfeld al weken met rood omcirkeld in de Parijse agenda. Real van zijn kant kwakkelt al een heel seizoen. Het moest voor Nieuwjaar de groepswinst aan Tottenham laten, terwijl in de Primera Division een gapend gat van zeventien punten op leider Barcelona een nieuwe landstitel onmogelijk maakt.

Is Neymar wel gefocust?

Grote vraag is of Neymar wel gefocust aan de aftrap zal verschijnen. De Braziliaanse wereldster scoorde in de LIgue 1 wel vier keer in de laatste drie wedstrijden maar… zijn vriendin Bruna Marquezine zorgt momenteel voor erg veel afleiding. Want terwijl manlief zich moet focussen op voetballen, geniet zij met volle teugen van het carnaval in Rio. En haar minuscule outfit laat weinig over aan de verbeelding, benieuwd of dat niet voor (te) veel afleiding zorgt bij Neymar...

In Porto is het afwachten of Simon Mignolet een basisplaats krijgt van Liverpool-coach Jürgen Klopp. De Reds maakten in de groepsfase, na PSG, het meeste aantal goals en lijken favoriet tegen Porto. Al behaalden de Portugezen, met oude bekende Sergio Conçeicao (ex-Standard) aan het roer, nauwelijks twee puntjes minder in groep G.

City kan zich geen fout veroorloven in Bazel

Maar vooraleer de schijnwerpers woensdag naar het Santiago Bernabeustadion verschoven worden, staan er dinsdag nog twee mooie affiches geprogrammeerd. Premier League-leider Manchester City trekt voor zijn heenwedstrijd vol goede moed naar het Zwitserse Bazel, één van de verrassingen in de groepsfase. De Citizens, met Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, lijken in de eigen competitie nog maar moeilijk van de titel gehouden te kunnen worden. Ook in de Champions League liep het tot dusver uitstekend, met een knappe 15/18 in de groepsfase. Bazel verzekerde zich in groep A verrassend van de tweede plaats (na Manchester United), maar lijkt in de Zwitserse Super League voor het eerst in negen jaar naast te titel te gaan grijpen. Young Boys is er momenteel comfortabel leider.

De verliezend finalist van vorig jaar, Juventus, wacht dinsdag een moeilijke opdracht tegen Tottenham. De Spurs, nog zonder een helemaal herstelde Toby Alderweireld, maakten in de poulefase indruk met zeges op Real Madrid en Borussia Dortmund. Juve kwalificeerde zich in groep D, in het zog van Barcelona, eveneens makkelijk voor de tweede ronde.

Volgende week dinsdag (Bayern-Besiktas en Chelsea-FC Barcelona) en woensdag (Sevilla-Manchester United en Shakhtar Donetsk-AS Roma) staan de overige heenwedstrijden van de achtste finales op het programma.