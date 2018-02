Mertens, Carrasco en Batshuayi willen Champions League-uitschakeling doorspoelen in de Europa League

Brussel - Na twee dagen Champions League-voetbal is het donderdag de beurt aan de heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League. Met de opgeviste teams uit de Champions League is het aantal Belgen in de tweede Europese clubcompetitie opnieuw fors aangedikt.

Zo maken Dries Mertens (Napoli), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) en Dedryck Boyata (Celtic) hun opwachting in de Europa League. Voor Mertens en Batshuayi wachten met respectievelijk RB Leipzig en het Atalanta van Timothy Castagne twee niet te onderschatten tegenstanders. Leipzig werd in de Champions League derde in poule G, terwijl Atalanta in de Europa League Lyon en Everton oprolde in groep E, de groep des doods.

Yannick Carrasco en Atlético Madrid lijkt met FC Kopenhagen een meer haalbare kaart te hebben getrokken. De Denen konden in de poulefase van de Europa League slechts op doelsaldo het Moldavische Sheriff Tiraspol (met Ziguy Badibanga) afhouden. Atlético zelf maakte echter ook een belabberde indruk in de Champions League, met een tegenvallende 7/18.

Dedryck Boyata en Celtic zijn verder de underdog tegen de Russische grootmacht Zenit, voor Nieuwjaar goed voor de hoogste score in de Europa League (16/18). Adnan Januzaj treft met Real Sociedad Red Bull-gigant Salzburg en Jordan Lukaku trekt met Lazio naar de verrezen traditieploeg Steaua Boekarest. Viktor Klonaridis ontvangt met AEK Athene Dinamo Kiev.

Tot slot is het uitkijken naar het verrassende Östersunds. De Zweden legden al een knap parcours af sinds de tweede kwalificatieronde. Met zeges tegen onder meer Galatasaray, PAOK Saloniki en Hertha Berlijn op de teller ontvangt Östersunds nu Premier League-gigant Arsenal.