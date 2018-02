Naaktmodellen nemen Times Square in

Een groep naaktmodellen heeft zaterdag een uur lang het bekende - en momenteel ijskoude - Times Square-plein in New York ingepalmd. De gebodypainte mannen en vrouwen namen deel aan de ‘Polar Bear Paint’, een evenement waarmee organisator en kunstenaar Andy Golub de mensheid wil oproepen “kledij niet langer te gebruiken om lichamelijke gebreken te verstoppen. Mensen moeten geen schaamte voelen over hun lijf, dat is gewoon wie we zijn. Wij aanvaarden alle mensen, we discrimineren of veroordelen niet op basis van of je nu man of vrouw bent, homo- of heteroseksueel, conservatief of liberaal.” Golub organiseert jaarlijks meermaals dergelijke evenementen, al mag het geen wonder heten dat er tijdens de zomer geregeld honderden mensen deelnemen, en dat de opkomst ditmaal beperkt bleef tot 25 dapperen...