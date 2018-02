Duizelingwekkende cijfers: Manchester City heeft het duurste elftal ooit

Er is geen enkele club in de geschiedenis van het topvoetbal dat meer spendeerde aan zijn elftal dan de huidige Premier League-leider, Manchester City. Het team van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany legde in totaal al 878 miljoen euro neer voor haar huidige kern. PSG is de dichtste belager van de Citizens, met 805 miljoen euro. Dat maakte het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) maandag bekend.