Beerschot Wilrijk legt voormalig Oostenrijks international vast

Het is Beerschot Wilrijk menens om de promotie naar de Jupiler Pro League af te te dwingen. De Antwerpse club trok Robun Okotie aan, tot 2016 Oostenrijks international.

Beerschot Wilrijk won de eerste periode in de Proximus League en is dus al zeker van deelname aan de promotiematchen begin maart. Maar in de tweede periode loopt het heel wat stroever en vindt de ploeg nog amper de weg naar doel. Met (waarschijnlijk) Cercle Brugge als tegenstander wordt het dus nog een hele klus om de stap naar eerste te zetten.

Transfervrij

In die promotiestrijd moet Okotie dus een belangrijke rol spelen. De 30-jarige aanvaller werd in Pakistan geboren maar verhuisde dan naar Oostenrijk. Hij speelde in zijn carrière onder meer voor Austria Wien, Nürnberg, Sint-Truiden, Sturm Graz, Sönderjysje (Noorwegen) en 1860 München. Zijn laatste club was BJ Enterprises uit Peking.

Zijn periode in China was geen groot succes: in 24 wedstrijden scoorde de spits maar drie keer. Zijn contract werd niet verlengd, waardoor Okotie begin februari zonder contract zat en als transfervrije speler naar het Olympisch Stadion verhuist.

Vlotscorend

In zijn hele carrière heeft de spits wel een mooi gemiddelde: in 350 matchen trof hij 108 keer raak. Van 2008 tot 2016 was hij ook Oostenrijks international. In 18 caps scoorde hij twee keer voor zijn land. Hij nam deel aan Euro 2016 en startte in de eerste match in de spits. Daarna bleef hij op de bank, na het EK werd hij niet meer opgeroepen.

Op het Kiel vindt Okotie trouwens nog een voormalige ploegmaat bij de Oostenrijkse nationale ploeg terug: Jimmy Hoffer.