Coucke reageert op miljardenclaim van Perrigo: “Alle vertrouwen in uitkomst”

Brussel - Marc Coucke heeft “alle vertrouwen” in de uitkomst van de monsterclaim van farmareus Perrigo tegen hem. Dat zegt hij in een bericht op Twitter. “Verdediging/tegenclaim worden minutieus uitgewerkt”, luidt het.

Coucke spreekt van “Amerikaanse toestanden in België” nadat maandag raakte bekend dat Perrigo maar liefst 1,9 miljard euro eist van Coucke zelf en het fonds Waterland. Volgens het Amerikaanse bedrijf is er gefraudeerd bij de verkoop van Omega Pharma. Perrigo heeft de claim onlangs ingediend bij een arbitragecommissie. Nog volgens bronnen zou het een goed en lijvig dossier betreffen.

LEES MEER. Coucke dreigt hele fortuin te verliezen: Perrigo eist monsterbedrag van 1,9 miljard

Iedereen mag hoge bedragen eisen v iedereen in onze rechtsstaat, zeer vervelend natuurlijk,maar contract is volgens Belgisch recht, en verdediging/tegenclaim worden minutieus uitgewerkt en alle vertrouwen in uitkomst.

1/2 — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 12, 2018

“Iedereen mag hoge bedragen eisen van iedereen in onze rechtsstaat, zeer vervelend natuurlijk, maar contract is volgens Belgisch recht, en verdediging/tegenclaim worden minutieus uitgewerkt en alle vertrouwen in uitkomst”, zette Coucke op Twitter. “Verder mag ik hier (juridisch) geen commentaar of interviews over geven.”

Duidelijkheid in 2021

Gezien de omvang van het dossier en de verwachte procedureslag kan het tot 2021 duren eer Coucke of Perrigo gelijk krijgen in de zaak. In theorie kan Coucke zijn volledige vermogen verliezen. Overigens heeft de zakenman nu geen andere optie dan een uitspraak van het arbitragehof af te wachten gezien hij een minnelijke schikking weigerde.