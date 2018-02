Politierechter gelooft niets van ‘verhaaltje’ van beklaagde en veroordeelt haar voor dodelijk ongeval

Lendelede / Izegem - Nancy M. uit Emelgem bij het West-Vlaamse Izegem is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een jaar rijverbod én een geldboete voor haar aandeel in het zware ongeval in Lendelede dat het leven kostte aan haar partner Nico Verfaillie (36).

De politierechter hecht zo dus geen geloof aan het ‘verhaaltje’ dat de vrouw tijdens de behandeling van de zaak plotseling ophing. Op 30 april 2016 keerden Verfaillie en M. terug na een avondje uit in Lendelede. Aan een rotonde ging het helemaal mis. De bestuurder van de wagen verloor de controle over het stuur, vlamde over de rotonde en ging zevenhonderd meter verder van de baan. Verfaillie werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Meteen na het ongeval gaf M. toe dat zij achter het stuur zat, maar tijdens de behandeling van de zaak ontkende ze dat opeens. “Ik weet niet meer wat er gebeurd is”, klonk het toen tot verbazing van de rechtbank.

Slachtoffer Nico Verfaillie met zijn zonen Bono (rechts) en Tybo. Foto: rr

Haar nieuwe versie van de feiten kon maandagochtend in de rechtbank op bijzonder weinig begrip van de politierechter rekenen. M. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, één jaar rijverbod en een geldboete van 1.500 euro.