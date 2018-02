Waardeloos geld? Niet volgens deze innovatieve straatverkopers!

De Venezolaanse Bolivar is de afgelopen weken en maanden door inflatie (tot 13.000 procent!) in feite waardeloos geworden. De gewone Venezolaan heeft nog zo weinig vertrouwen in de nationale munt dat het geld gewoon weggegooid wordt op straat. Maar dat je de briefjes zelfs niet meer aan de straatstenen kwijtraakt, is aan sommige straatverkopers niet besteed. Kijk naar Wilmer Rojas (25), die van elk bankbriefje origami-kunstwerkjes maakt: “Mensen gooien het weg omdat je er toch niets mee kunt kopen, niemand aanvaardt dat geld nog. En ik zou krantenpapier kunnen gebruiken om origami te maken, maar geld is beter: dat is toch niets waard, en heeft allemaal dezelfde grootte.” Een hoed gemaakt van Bolivars kan bestaan uit honderden bankbriefjes, maar is momenteel slechts evenveel waard als een pakje sigaretten. Ook de 26-jarige Jose Leon heeft een nieuw doel gevonden voor de briefjes: hij tekent er de gezichten van ‘Star Wars’-personages op, en verkoopt ze dan door aan toeristen. Die betalen hem tot 20 euro voor zo’n kunststukje, waarmee hij de waarde van het gemiddelde briefje naar eigen zeggen vermeerdert met 5.000 procent.