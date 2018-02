Inval bij Brussels kunstencentrum: “We zijn als val gebruikt” en “doelbewuste intimidatie”

Brussel - Bij een controleactie bij een Brusselse VZW heeft de politie afgelopen weekend zeven mensen gearresteerd. Globe Aroma, de VZW in kwestie, staat erom bekend veel met nieuwkomers en vluchtelingen te werken. “Ze hebben ons als val gebruikt”, zegt Els Rochette, artistiek directeur van de organisatie aan De Morgen. Mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.A) spreekt van “doelbewuste intimidatie”.

Een opvallend tafereel afgelopen vrijdag bij kunstencentrum Globe Aroma. Eind van de namiddag stonden leden van de Brusselse politie en aantal controlediensten, onder meer van de FOD Financiën, aan de deur van de VZW. Ze stelden dat ze sociale inspectie uitvoerden in het kader van de vzw-wetgeving. Els Rochette, artistiek directeur van de VZW, leidde hen naar de burelen. “Het was volgens hen geen diepgaande controle”, zegt ze aan De Morgen. “Toen ik terug beneden kwam, stonden er tien politieagenten onze bezoekers te controleren in de atelierruimte. Voor de deur een vijftal politiewagens.”

Leden en sympathisanten van de VZW hielden een steunactie nabij het gesloten centrum waar twee van de opegepakte sans-papiers Foto: BART DEWAELE

Uit die controle bleek dat een tiental geen identiteitspapieren te kunnen voorleggen. De medewerkers van de vzw werden ook uit het gebouw gezet door de politie. “Uiteindelijk werden er zeven personen opgepakt”, zegt zakelijk directeur Koen Verbert. “Een van de zeven gearresteerde mensen is een kunstenaar wiens werk daar getoond wordt. We gaan onze steun betuigen aan die kunstenaar die niet eens aanwezig kan zijn bij de opening van zijn eigen tentoonstelling”, klonk het nog. Intussen zijn vijf van hen terug vrijgelaten, een aantal zou een bevel ontvangen hebben om het grondgebied te verlaten.

“Als val gebruikt”

Volgens de artistiek directeur is de VZW gebruikt als “val”. De organisatie staat erom bekend veel samen te werken met migranten en krijgt daar ook Vlaamse en Brusselse subsidies voor. Naar verblijfspapieren vraagt de organisatie, naar eigen zeggen, nooit.

Volgens een woordvoerder van het kabinet Jambon paste de actie wel degelijk in het Kanaalplan. Dat plan werd na de aanslagen in Parijs in 2015 opgezet om de Molenbeekse haarden van terreur en extremistische moslims op te sporen.

“Routinecontrole? Quoi?”

Minister van cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft alsnog niet gereageerd, maar volgens Brussels minister Pascal Smet (SP.A) was deze actie doelbewust intimiderend. “Ik heb destijds als Vlaams minister de nodige middelen vrijgemaakt en steun ik ook als Brussels Minister het jarenlange werk van deze organisatie om een creatieve en veilige plek te creëren voor de meest kwetsbaren”, schrijft hij op Facebook. “Het (de actie nvdr.) lijkt eerder uitgedraaid te zijn op een doelbewuste intimidatie waarbij het vertrouwen in onze samenleving is geraakt.”

“De nodig uitleg zal gevraagd en geëist worden. Brussel verdient beter”, schrijft hij nog.