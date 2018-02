Jérôme Efong Nzolo stelt zich kandidaat als voorzitter Gabonese voetbalbond

Jérôme Efong Nzolo, viervoudig Scheidsrechter van het Jaar in België, zal woensdag zijn kandidatuur als voorzitter van de Gabonese voetbalbond (FEGAFOOT) aankondigen. Dat bevestigde hij maandag aan Belga.

“Het is heel belangrijk voor mij. De ervaring die ik in Europa en vooral in België heb opgedaan, wil ik doorgeven”, zegt Nzolo over de reden voor zijn kandidatuur. Hij is geboren in Gabon, maar was tussen 1996 en 2015 in België als scheidsrechter actief. Drie jaar geleden geraakte hij niet meer door zijn fysieke testen.

Ook de zittende voorzitter, Pierre Alain Mounguengui, is een oud-scheidsrechter. Of hij opnieuw kandidaat is, moet nog blijken. “De verkiezing is in principe in maart, en deze week zullen alle kandidaten zich bekendmaken. Ik verwacht minstens vijf of zes kandidaten, en op basis daarvan zal ook de huidige voorzitter een beslissing maken. Ook mijn eigen kandidatuur is nu nog niet officiëel. Dat wordt ze pas woensdag op de persconferentie in Libreville.”

Sinds 2015 bekleedt Nzolo een post op het Gabonese Ministerie van Sport. Hij hielp onder meer mee de Africa Cup van 2017 te organiseren. “Mijn intentie is om de sport in Gabon vooruit te helpen, en ook in het profvoetbal is vooruitgang nodig. Daarop wil ik me nu even concentreren. Daarom stel ik mij kandidaat voor de voetbalbond.”