Anderlecht moet van UEFA tickets van Bayern-supporters gedeeltelijk terugbetalen

De UEFA heeft maandag bekendgemaakt dat Anderlecht de tickets van de Bayern München-supporters voor de thuiswedstrijd op 22 november (1-2) gedeeltelijk moet terugbetalen. Anderlecht vroeg voor die wedstrijd 100 euro per bezoekend ticket, maar moet daar nu 30 euro van terugbetalen. Aangezien er zo’n 900 Bayern-supporters in Anderlecht aanwezig waren, gaat het om een bedrag van om en bij de 27.000 euro.

Bayern kreeg eerder een boete van 20.000 opgelegd omdat haar fans hevig protesteerden voor en tijdens de wedstrijd. Ze lieten een spandoek ontrollen met als opschrift: “Is your greed now finally satisfied? (Is jullie hebzucht nu eindelijk vervuld?)”

Anderlecht is niet de enige club die dit seizoen haar uitsupporters fors liet betalen. Liverpool klaagde afgelopen week al over de hoge ticketprijzen in Porto voor de heenwedstrijd van de achtste finales woensdag, terwijl ook Manchester United en Sevilla hevig ruziën over de prijzen voor hun partijen in de tweede ronde.