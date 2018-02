Trump wil van Internationaal Ruimtestation “een zwevend vastgoedproject” maken: “Eén van de domste dingen die we kunnen doen”

De Amerikaanse president Donald Trump zou de overheidsfinanciering van het Internationaal Ruimtestation ISS vanaf 2024 willen stopzetten, en rekenen op de inbreng van de privésector om het ISS draaiende te houden. Dat blijkt uit een intern document van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, dat kon ingekeken worden door de krant The Washington Post. Nochtans zijn er goede redenen om dat niet te doen, en krijgt Trump zelfs uit eigen conservatieve hoek tegenwind voor zijn plan.

Foto: AFP

De Washington Post beschrijft de plannen van het Witte Huis met het Internationaal Ruimtestation als “een zwevend vastgoedproject voor de private industrie”. Volgens de krant, die een intern document van ruimtevaartorganisatie NASA kon inkijken, wil de regering-Trump vanaf 2024 stoppen met de financiering van het ISS, en werkt men aan een plan waarin private investeerders het project overnemen.

“De beslissing om in 2025 te stoppen met de directe financiering van het ISS betekent niet dat het station meteen zal neerstorten. Het is mogelijk dat investeerders bepaalde elementen van het ISS in bedrijf zullen houden als een commercieel platform”, staat te lezen in het document. “NASA zal in de komende zeven jaar meer internationale en commerciële partnerships aangaan, zodat we menselijke toegang tot, en aanwezigheid in een lage baan rond de aarde kunnen blijven garanderen.” NASA bestudeert momenteel of de levensduur van het project gerekt kan worden voorbij 2028 of zelfs langer.

Zelfs een notoire budgetwaakhond als Ted Cruz stelt grote vraagtekens bij het plan Foto: AFP

“Eén van de domste dingen die we kunnen doen”

Het plan zal echter waarschijnlijk op sterke tegenkanting stuiten, aangezien de Verenigde Staten doorheen de jaren bijna 100 miljard dollar (ongeveer 80 miljard euro) spendeerden aan de bouw en onderhoud van het ruimtestation. Bovendien betaalt de NASA al sinds 1995 jaarlijks 3 tot 4 miljard dollar (2,4 tot 3,2 miljard euro) aan Boeing om het ISS operationeel te houden.

Zelfs Ted Cruz, de Republikein die notoir gierig is met overheidsgeld, liet vorige week al weten dat hij hoopte dat de geruchten “zo ongefundeerd zouden blijken als Bigfoot-meldingen”. “Als fiscaal conservatief weet ik één ding: één van de domste dingen die je kan doen, is stoppen met programma’s nadat je er al miljarden in geïnvesteerd hebt.”

“Het ISS is gebouwd voor wetenschappelijke doeleinden”, aldus CEO Andrew Rush Foto: rr

“Gebouwd voor wetenschap, niet om winst te maken”

Bovendien betwijfelen experts of privébedrijven wel interesse zullen hebben in het ISS. “Het ruimtestation is gebouwd voor wetenschap en menselijke ontdekkingen, niet om winst te maken”, aldus Andrew Rush, de CEO van Made In Space, een bedrijf dat aan de hand van een 3D-printer op het ISS speciale objecten voor de wetenschap produceert.

Volgens Mark Mulqueen, de verantwoordelijke voor het ISS bij Boeing zou “het ISS in de steek laten een vergissing zijn, die het Amerikaanse leiderschap op commercieel én wetenschappelijk gebied schade zou berokkenen. Een buitengewone nationale troef overhandigen aan de privésector zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de Verenigde Staten.”

Het ISS wordt al jarenlang bevoorraad door privébedrijven Foto: AFP

Internationale verdragen

Frank Slazer, ondervoorzitter van het verbond van ruimtevaartbedrijven, wijst erop dat het plan ook op tegenstand kan stuiten van de andere landen die betrokken zijn bij het ISS. “Het zal heel moeilijk zijn om van het ISS een commerciële buitenpost te maken, door de internationale verdragen die we als land gesloten hebben.” Het ISS is een gezamenlijke onderneming van de VS, Rusland, Japan, Canada en het ESA, het Europese Ruimtevaartbureau met België als één van de deelnemende landen.

Als het plan toch doorgang zou vinden, zou het een nieuwe stap worden in de privatisering van de ruimte. In dat geval zou vooral de ruimte rond de aarde de speeltuin worden van privébedrijven, zodat de NASA zijn budgetten zou kunnen spenderen aan de verkenning van deep space. Die trend begon al onder president George Bush jr., die de levering van voorraden en ladingen aan het Internationaal Ruimtestation uitbesteedde aan bedrijven als SpaceX en Orbital ATK. President Obama zette daar verder op in door het transport van astronauten toe te vertrouwen aan Boeing en SpaceX.