“Naughty Island”: de hemel op aarde voor naaktlopers (voor 13.000 euro)

Een Amerikaans bedrijf biedt zijn klanten de kans om hun “wildste fantasieën” te beleven op een exclusief vakantie-eiland waar “kledij optioneel is”.

Het bedrijf Naughty Nawlins beschrijft een verblijf op het exclusieve eiland voor de kust van het Midden-Amerikaanse Belize als een “once in a lifetime”-ervaring. Het 16 are grote eiland bevindt zich op tien minuten met de boot van het op één na grootste barrièrerif ter wereld. Vakantiegangers kunnen er een week lang kunnen rondlopen terwijl ze naar hartenlust eten en drinken, of excursies als snorkelen, duiken, zeilen en kajakken kunnen afwerken. Op het eiland staan negen standaard-hutten, vijf suites en vier luxeverblijven met een balkon dat uitkijkt op de Caraïbische Zee.

Een weekje in een gewone ‘cabana’-hut kost 5.000 euro per persoon Foto: Naughtynawlins.com

Normaliter wordt het eiland gebruikt als “gewoon” vakantieoord, maar gedurende twee weken deze zomer (onder de naam “Naughty Island”) stijgt het prijskaartje voor een weekje naar 5.000 tot 13.000 per persoon. Een dure affaire, maar daar zit het unieke “naakt”-aspect gedurende die twee weken natuurlijk voor veel tussen. “Kledij is dan optioneel op het eiland”, aldus het bedrijf. “Dat maakt van je vakantie een ′once in a lifetime’-ervaring.”

Dat er een markt is voor de vakanties, blijkt uit het feit dat de eerste “Naught Island”-week (van 27 mei tot 3 juni) al uitverkocht is. Wie geïnteresseerd is, krijgt van 23 tot 30 september een tweede kans.