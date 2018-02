Er is maandag een sportvliegtuigje neergestort in de Bredestraat in Stokrooie (Hasselt). De twee inzittenden hebben de crash niet hebben overleefd, dat bevestigt de politie. De piloot is een man uit Namen die het vliegtuig anderhalf jaar geleden van een Vlaming kocht.

Volgens de eerste geruchten vloog de piloot in hoogspanningskabels. Een bron aan onze redactie bevestigt dat het vliegtuigje was opgestegen op de ‘Kortrijk Flying Club’ in Wevelgem. Het was op weg naar het vliegveld van Zwartberg in Genk voor onderhoud. De hulpdiensten zijn massaal ter plaats en de bevoegde instanties werden verwittigd. Zij zullen een verder onderzoek voeren naar de omstandigheden van het ongeval.

Beech Bonanza

De piloot vloog met een Beech Bonanza. Hij had het toestel anderhalf jaar geleden gekocht van de West-Vlaamse piloot Peter Herpels van Diamond Flight. “De koper was een man uit Namen”, zegt Peter Herpels. “Hij was een amateurpiloot, vertelde hij mij. Hij was ook sleeppiloot voor zweefvliegtuigen. Dus een man met ervaring”, zegt Peter Herpels.

De Beech Bonanza was een toestel uit de jaren tachtig. “Maar het was altijd correct naar de controle geweest en de nodige aanpassingen zijn altijd correct uitgevoerd”, zegt Peter Herpels.

Hepels vermoedt dat de piloot een inschattingsfout maakte, tijdens de daling naar het vliegveld van Zwartberg. “Allicht heeft hij tijdens die landing een hoogspanningskabel geraakt. Een onherstelbare fout”, zegt piloot Peter Herpels.

Carlo Bogaerts, die in de buurt van de crash woont, hoorde het ongeval gebeuren: “Ik zat thuis en zag een vliegtuig heel laag voorbij komen. Dan hoorde ik een harde slag en ben naar buiten gelopen. Er stonden nog al wat mensen uit de buurt. Je kon de kerosine heel erg ruiken dus we zijn uit de buurt gebleven en hebben de hulpdiensten verwittigd. Dit doet wel heel raar.”