Worden miljardenovernames van bedrijven dan niet beter voorbereid?

Er hangt Marc Coucke een gigantische schadeclaim boven het hoofd. Perrigo zegt dat hij bij de verkoop van Omega Pharma met de cijfers heeft geknoeid. Maar is het niet vreemd dat men daar pas na de verkoop van het bedrijf is achter gekomen? En worden dergelijke miljardendeals dan niet grondiger voorbereid en het bedrijf in kwestie tot op het bot gescreend?

Eerst even recapituleren. Marc Coucke zette zijn Omega Pharma, gespecialiseerd in voorschriftvrije middeltjes tegen allerlei kwalen, in 2014 in de etalage. Maar de belangstelling was miniem. Tot Perrigo ...