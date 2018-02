Boete en rijverbod voor “depressieve” motorrijder die met 201 kilometer per uur geflitst werd

Poperinge / Lo-Reninge - Een 50-jarige man uit Poperinge is door de Veurnse politierechter veroordeeld voor een heel zware snelheidsovertreding in Lo-Reninge. De motorrijder werd geflitst met een snelheid van 201 kilometer per uur. De rechter verklaarde de beklaagde zes maanden ongeschikt om een voertuig te besturen.

Tijdens een snelheidscontrole op de Reningesteenweg in Lo zag een inspecteur vrijdagnamiddag 19 januari plots een stipje in de verte. Fracties van een seconde later bleek het om een motorfiets te gaan die met bijzonder hoge snelheid naderde. De snelheidsduivel werd geflitst met liefst 201 kilometer per uur. Gecorrigeerd ging het om een snelheid van 188 kilometer per uur op een plaats waar de maximumsnelheid 70 per uur bedraagt.

De flitscamera maakte een duidelijke foto van de witte Suzuki, maar het kenteken achteraan de motor was niet zichtbaar. Om de bestuurder toch te kunnen identificeren, deed de politie van de zone Spoorkin een beroep op de sociale media. De volgende dag heeft de motorrijder zich aangegeven bij de politie.

“Depressief”

Op de zitting verklaarde de man dat hij depressief was op het moment van de feiten. Ondertussen laat hij zich hiervoor begeleiden. De rechter verklaarde hem voor zes maanden ongeschikt om een voertiog te besturen. Daarna zal hij ook nog een rijverbod van iets meer dan vier maanden moeten uitzitten. De motorrijder kreeg ook een boete opgelegd van ruim 2.850 euro, waarvan bijna 950 euro met uitstel. Het parket vorderde de verbeurdverklaring van zijn motor, maar daar ging de politierechter niet op in.