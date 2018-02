Parket opent onderzoek naar doodsbedreigingen aan adres van advocaat Sven Mary

Vorst - Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend naar de doodsbedreigingen die advocaat Sven Mary en zijn gezin hebben ontvangen. Mary verdedigt Salah Abdeslam op het proces over de schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst.

Een dag na zijn vurige pleidooi waarin hij de vrijlating van Salah ­Abdeslam vroeg, kreeg Sven Mary de ­vreselijkste rotzooi in zijn mailbox. “Haat- en dreigmails, een veertigtal”, aldus de advocaat enkele dagen geleden. Ook zijn kinderen worden ­bedreigd.

Zijn pleidooi vorige donderdag was amper achter de rug of Mary werd omsingeld door de pers en op sociale media barstte een scheldtirade los. “Ze zeggen dat ik een groot ego heb, maar ik heb vooral een nog veel bredere rug. Scheld maar. Ik maal er niet om”, vertelde hij toen. “Ook de haatmails heb ik in al die jaren weten te plaatsen. Maar nu zijn sommigen blijkbaar een versnelling hoger geschakeld.”

In 24 uur tijd kreeg Mary goed veertig berichten binnen. Uw kinderen zouden zelf moeten ontploffen, stond er onder andere. “Als ik zoiets lees, duwen ze me op de rand en kan ik heel nijdig worden. Ik heb die persoon en alle andere hoogdravers teruggeschreven dat ze hun opgefokte praat eens in mijn gezicht mogen komen aframmelen. Ik zal hen van antwoord dienen, op mijn manier. Niemand van die sukkelaars heeft nog gepiept.”

“Van mijn kinderen moeten ze afblijven. Die hebben niks te maken met de keuzes die hun papa als advocaat maakt. Dat sommigen dat niet begrijpen, zegt veel over die mensen. Ik ben advocaat en probeer consequent te zijn met mezelf. Iemand die mij vraagt als zijn raadsman, die zal ik proberen bij te staan. Dat is de eed die ik afgelegd heb. Vind ik Abdeslam sympathiek? Helemaal niet. Ik vind hem zelfs onaangenaam. En ik verdien er ook geen euro aan. Abdeslam betaalt me niet en zelfs de pro-deovergoeding heb ik niet opgeëist. Ik verdedig hem omdat hij daar volgens de Belgische wet recht op heeft en omdat de familie dat gevraagd heeft. Dat is alles.” De advocaat heeft nog een waarschuwing voor de mailers. “Uw IP-adres wordt geregistreerd. U bent niet anoniem, zelf al probeert u dat te zijn met uw alias-mailadres.”