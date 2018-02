Minstens één dode en twintig gewonden bij treinongeval in Oostenrijk

In Niklasdorp, bij Stiermarken in Oostenrijk, zijn twee treinen die elkaar passeerden zijwaarts met elkaar in botsing gekomen. Er is sprake van minstens een dode en een twintigtal gewonden maar de reddingsactie is nog volop aan de gang. Hoe het ongeval kon gebeuren is voorlopig een raadsel.

Twee passagierstreinen zijn op maandagmiddag met elkaar in botsing gekomen in het Stiermarkse station Niklasdorf bij Leoben. Volgens de politiewoordvoerder ging het om een “zogenaamde flankbotsing tussen de treinen”.

Bij het ongeval hebben een EuroCity die naar Saarbrücken reed een passagierstrein, waarschijnlijk een S-Bahn, elkaar geraakt tijdens het passeren. Een van de treinen is daarbij letterlijk opengereten. Over hoe het kon gebeuren, is nog niets bekend.

Het sneeuwde op het moment van de crash, maar de zichtbaarheid was goed en er waren ook geen technische problemen gemeld. Ook waren er geen werken aan de sporen.

Het ongeval gebeurde net voorbij een flauwe bocht. Mogelijk is een van de twee treinstellen uit de sporen gegaan. “Maar dat moeten we onderzoeken. Alle aandacht gaat eerst uit naar de slachtoffers. Pas als iedereen geëvacueerd is, kan het onderzoek naar de oorzaak starten”, zegt een lokale politiechef.

In Oostenrijk verblijven momenteel veel Belgen die er op skivakantie zijn. Of er landgenoten bij de slachtoffers zijn is voorlopig niet bekend.