Emotionele getuigenissen tijdens nieuwste aflevering ‘Taboe’: “Al dertig jaar blind, en verdriet wordt steeds groter”

In de recentste aflevering van ‘Taboe’ bracht Philippe Geubels ditmaal mensen met een visuele beperking samen in zijn vakantiehuis. In hun bijzijn probeerde hij zich een beeld te vormen van wat ze doormaken. De gesprekken gingen gepaard met een aantal pakkende uitspraken. “Ik ben al quasi dertig jaar blind, en dat verdriet komt meer en meer.”

Gedurende de aflevering sprak Geubels met een vijftal personen. Een van de meest opvallende momenten was het gesprek met Julius. De man kreeg op 23-jarige leeftijd te horen dat hij leed aan retinitis pigmentosa, een erfelijke oogaandoening die hem op termijn helemaal blind zou maken. Intussen is hij al dertig jaar blind. “Ik heb het lange tijd verborgen gehouden, omdat ik me schaamde”, vertelde hij. “Als klein jongetje werd mij vroeger nog verteld dat een handicap een straf kon zijn van God.”

“Humor kan taboe in onszelf doorbreken”

Ook Ruben lijdt aan dezelfde aandoening, maar kan wel nog deels zien. Hij is maar al te blij dat er een programma als ‘Taboe’ bestaat. “Als iemand een grapje maakt, zegt hij als het ware: ‘We weten het, het is goed’. Hij geeft zo een soort luchtig schouderklopje, en ik denk dat daarom humor een fantastische rol kan spelen om het taboe in onszelf te doorbreken.”

Video: VRT

Voor Sacha ligt de situatie anders. In tegenstelling tot Julius en Ruben werd hij blind geboren. “Als je blind wordt, dan verlies je wat. Maar als je blind geboren wordt, ga je op zoek naar dingen waarmee je kunt bereiken wat je wilt bereiken.” Alles wat hij kan ‘zien’, is voor hem dan ook een overwinning. “Ik stel mij een olifant voor zoals ik dat wil.”

Video: VRT

Schminkles voor vriend

Ook Stephanie gaat constant op zoek naar oplossingen om met haar visuele beperking om te gaan. Zo staat haar vriend elke dag in voor haar make-up. “Ik heb hem zelfs naar de schminkles gestuurd”, vertelt ze aan een verbaasde Geubels. “Hij weet dat het belangrijk voor mij is.” Ook zij voelt zich immers al snel bekeken wanneer ze haar huis verlaat.

Video: VRT

“De mensen maken mij blind”, klinkt het bij Rik, die soms maar moeilijk kan omgaan met de maatschappij. “Zelfs de ober vraagt in een café gewoon aan mijn vrouw wat ik zal drinken. Dat is waanzinnig.” Ook aan ‘blindentrekjes’ heeft hij een serieuze hekel. “Hangt den blinde niet uit. Anders gaan zienden net de vooroordelen versterken. Ik probeer zelf zo normaal mogelijk te doen.”

Video: VRT

De vele gesprekken gaven Geubels voldoende inspiratie om weer een comedyshow in elkaar te boksen. Een van de onderwerpen daarbij: het soms nogal bizarre gebruik van het woord ‘blind’ in de Nederlandse taal. De aanleiding voor een heleboel fratsen van de comedian die het publiek duidelijk kon smaken.