Britse grote baas van Oxfam stapt op na seksverhalen

Het prostitutieschandaal rond Oxfam-Solidariteit gaat door. De organisatie maakte zopas bekend dat grote baas van Oxfam Groot-Brittannië Penny Lawrence opstapt.

Dit weekend raakte bekend dat Oxfam geregeld prostituees uitnodigt op feestjes. De Belgische tak van de organisatie organiseerde na de aardbeving in Haïti in 2011 feestjes met prostituees. Daarvoor is Roland V.H., die destijds de operaties in Haïti leidde, al opgestapt.

LEES OOK: Oxfam komt nu ook in opspraak voor feestjes met prostituees in Tsjaad.

Zondag raakte nog bekend dat ook medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië in Tsjaad meisjes betaalde om naar seksfeestjes te komen.

Maandagnamiddag heeft Penny Lawrence de grote baas van Oxfam Groot-Brittannië ontslag genomen. Hij zegt beschaamd te zijn over wat in Tsjaad is gebeurd en daar volledige verantwoordelijkheid voor te nemen.