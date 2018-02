Verbazing alom wanneer kanjer van everzwijn in vuilnisbakken snuffelt

De inwoners van Hongkong konden hun ogen niet geloven toen ze een everzwijn zagen ronddwalen door de straten. Het dier was op pad met drie kleintjes en zocht in elke vuilnisbak naar iets waardigs om op te eten.

Dat het everzwijn alles op at, was het probleem niet aldus Misaki Ceci die alles zag gebeuren. “Dat dier loopt rond in de straat van een lagere school”, zegt ze. “Iedereen moet op zijn hoede zijn want het is en blijft een wild beest.”

Anderen hadden dan weer erg veel medelijden met het everzwijn. “Dat beestje zal niemand kwaad doen, hij heeft gewoon honger en wil zijn gezin voederen. Hij heeft ook het recht om te leven en vrij te zijn.”