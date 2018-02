Dronken man en hond verwonden agent tijdens interventie

Bree - Een dronken man heeft zaterdagnamiddag rake klappen uitgedeeld aan een agent nadat de politie hem was komen oppakken in een tankstation. De 31-jarige man jutte zijn hond ook op, waardoor die dezelfde agent in de hand beet. De man werd aangehouden.

De politie werd zaterdagmiddag rond 13 uur opgeroepen omdat een man, die onder invloed leek te zijn, en zijn hond klanten lastigvielen in een tankstation in Bree. Toen hij enkele agenten ter plaatse zag komen, werd hij meteen agressief. Eerst was dat nog verbaal, maar hij jutte zijn hond zodanig op dat die een inspecteur in de hand beet.

De agenten namen de man en zijn hond mee naar het commissariaat, maar de 31-jarige uit het Limburgse Bocholt bleef agressief. Hij verzette zich hevig, spuwde en deelde rake klappen uit. Eén agent raakte daardoor gewond en is meerdere dagen arbeidsongeschikt. De gearresteerde man beschadigde ook het interieur van de politiewagen door er hevig tegen te trappen.

De dronken man was geen onbekende voor de politie. Zijn naam kwam voor in meerdere zaken van slagen en verwondingen, weerspannigheid en opzettelijke vernielingen. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn hond is in beslag genomen en wordt opgevangen door de vzw Dieren in Nood.