Veroordeelde roofmoordenaar verkocht speed en heroïne aan medegedetineerden

Brugge / Turnhout - Turnhoutenaar Igor Veys (42), die in de Brugse gevangenis een levenslange celstraf uitzit voor roofmoord, moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor drugshandel. Vanuit zijn cel dealde de man speed en heroïne aan medegedetineerden. Het openbaar ministerie eist 37 maanden effectieve celstraf.

Via een telefoontap in een ander drugsonderzoek kwam aan het licht dat Veys al een half jaar speed en heroïne verkocht in de gevangenis. Op 19 april 2016 werden bij een controle in zijn cel een gsm en 33 gram speed aangetroffen. Veys bekende dat hij in totaal 200 gram speed en heroïne had verkocht. Zijn vriendin Katrien B. smokkelde de drugs de gevangenis binnen tijdens het ongestoord bezoek. Voor haar vroeg de procureur twee jaar celstraf. In de zaak staan ook twee medegedetineerden van Veys terecht. Gregory V. en Christoph Meert waren zijn handlangers binnen de gevangenismuren. Ook voor hen wordt twee jaar cel gevraagd. Igor Veys werd in oktober 2003 samen met Kevin Willemse en Jan Somers tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de roofmoord op Gert Van Roy. De barman van een golfclub in het Kempense Lille werd in juli 2001 overvallen, ontvoerd en uiteindelijk doodgeschoten in Brasschaat. In de zaak van de drugshandel doet de rechter uitspraak op 12 maart.