Bijna 200 miljoen aan nieuwe spelers, maar 20-jarig jeugdproduct redt momenteel de meubelen bij AC Milan

AC Milan startte het seizoen met torenhoge ambities. Niet onlogisch, want onder leiding van de nieuwe Chinese eigenaars haalde het voor circa 194 miljoen euro aan nieuwe spelers, waaronder Leonardo Bonucci en Lucas Biglia. Maar de Rossoneri kennen een moeilijk seizoen en staan pas zevende, een ticketje voor de Europa League lijkt het hoogst haalbare. In Europa overwinterde Milan wel en het is nog in de running voor de Coppa Italia. Dat de situatie niet erger is, dankt het vooral aan Patrick Cutrone, een 20-jarige aanvaller uit de eigen jeugd.

Carlos Bacca werd verkocht aan Villarreal, M’Baye Niang mocht op huurbasis naar Torino. Milan had dus nieuwe spitsen nodig en legde veel geld op tafel. De Rossoneri betaalden vlotjes 38 miljoen euro om André Silva los te weken bij Porto. Daarnaast huurde het voor 5 miljoen euro Nikola Kalinic van Fiorentina. Verder werden ook flankaanvallers Borini (gehuurd) en Calhanoglu (22 miljoen euro) binnengehaald.

Maar meer dan een half jaar later zijn de cijfers van die transfers niet bepaald schitterend te noemen. Topaankoop Silva vond in de Serie A nog geen enkele keer de weg naar de netten. De Portugees is in de Italiaanse competitie dan ook geen eerste keuze voor trainer Gennaro Gattuso, hij kwam nog maar 15 keer in actie. Opvallend genoeg lukt het in de Europa League wel vlot voor Silva. In de zes groepsduels trof hij evenveel keer raak. In de kwalificaties was hij ook al goed voor twee goals, wat zijn seizoenstotaal op acht brengt.

In Europa vindt Silva de weg naar de netten wél (hier tegen AEK Athene). Foto: AFP

De gehuurde Kalinic krijgt vaker zijn kans, met 19 competitieoptredens en ook meer basisplaatsen. Maar de Kroaat is eveneens geen goaltjesdief, met amper vier doelpunten in alle competities. Die scoorde hij wel allemaal in de Italiaanse competitie. Daarnaast was de spits ook goed voor vier assists in de Serie A en eentje in Europa.

Kalinic (l.) wordt gehuurd van Fiorentina. Foto: AFP

Met respectievelijk drie en twee doelpunten dit seizoen zijn ook Calhanoglu en Borini niet de mannen die de doelpunten moeten maken. Zelfs centrale middenvelders Kessie en Bonaventura doen beter met vier en vijf treffers. Clubtopschutter in de Serie A is rechtsbuiten Suso, die in 2015 werd weggehaald bij Liverpool. Na een uitleenbeurt aan Genoa ontpopte hij zich vorig seizoen al tot draaischijf. De Spanjaard wist al acht keer te scoren, waarvan zes keer in de Serie A. Maar ook hij wordt in zijn seizoenstotaal overtroffen door één man.

Suso is de draaischijf van Milan. Foto: Photo News

De 20-jarige Patrick Cutrone is namelijk de man die het verschil maakt. Na een sterke voorbereiding leek het er nog op dat hij zou worden uitgeleend, maar uiteindelijk bleef het jeugdproduct. Gelukkig maar, want de jonge aanvaller is de beste schutter bij de Milanese traditieclub. In de eigen competitie moet hij met vijf doelpunten wel ploegmaat Suso laten voorgaan, de 20-jarige spits trof ook vijf keer raak in Europa en twee keer in de beker. Met twaalf doelpunten is hij dan ook de clubtopschutter over alle competities heen.

Zaterdag schoot Cutrone Milan nog naar een vlotte 0-4 zege bij SPAL. Hij nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening en plaveide zo de weg naar overwinning. Eind december knikkerde hij ook hoogstpersoonlijk stradsrivaal Inter uit de Coppa Italia, met het enige doelpunt. In een ploeg vol teleurstellende miljoenentransfers, is het een jonge knaap van eigen bodem die de boel moet redden.