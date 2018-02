Politie waarschuwt voor pedofilievideo die gedeeld wordt via Messenger en Whatsapp: “Dit is géén oproep tot getuigen”

De Luikse politie roept mensen op om een video met pedopornografisch materiaal niet langer te verspreiden via Whatsapp en Messenger. “Het is geen oproep tot getuigen”, klinkt het bij Sudpresse.

Meerdere mensen hebben de Luikse politie recent gecontacteerd in verband met de video, waarin een baby aangerand wordt door een adolescent. Die wordt rondgestuurd via Whatsapp en Messenger met de boodschap dat het een oproep tot getuigen is, maar dat is volgens de politie niet het geval.

“De mensen denken dat het een oproep tot getuigen is en delen het daarom”, zegt Pierre Mulder, woordvoerder van de politie, aan Sudpresse. “Maar de baby en de adolescent zijn al een tijdje geïdentificeerd. Stop dus maar met die video te delen.”

Dergelijke beelden deel je beter nooit, aldus Mulder. “Stuur het niet naar je contacten. Ze bekijken kan erge psychologische gevolgen hebben. Als je zoiets ziet, meld je dat best zo snel mogelijk bij de politie.”

Er doet ook nog een andere video de ronde, waar kinderen in een seksuele context te zien zijn. “We analyseren die beelden”, klinkt het.