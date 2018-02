Jager moet 40.000 euro betalen voor doodschieten van hond

Mak met eigenares Dorothy McGoldrick, toen ze in 2015 de prijs van ‘Beste Reu’ wonnen in Groot-Brittannië. Foto: i

Leuven / Bierbeek / Holsbeek - De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een 60-jarige jager veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en een schadevergoeding van 40.000 euro voor het doodschieten van een hond in Meerdaalwoud in Bierbeek. Het beest had net voordien een prijs gewonnen tijdens een hondenshow in het Verenigd Koninkrijk.

De drie jaar oude Mak, een rhodesian ridgeback, werd op 23 maart 2015 met vier kogels gedood tijdens een wandeling in Meerdaalwoud in Bierbeek. Eigenares Dorothy McGoldrick uit Holsbeek liet een autopsie uitvoeren om de dader te kunnen vinden. De resultaten zetten de speurders op weg naar René H. uit Bierbeek. Hij was op dat moment met zeker tien andere jagers op jacht in het bos.

Prijsbeest

De wedstrijdhond was enkele weken voordien in de prijzen gevallen tijdens de show Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Het prijsbeest werd er bekroond als beste reu en “best opposite sex”. Volgens de eigenares was Mak goed op weg om voor beloftevolle nakomelingen te zorgen. Dat zette haar ertoe aan om een opvallend hoge schadevergoeding van 224.000 euro te eisen.

De rechtbank hield het op een schadevergoeding van 40.000 euro: 1.000 euro moreel en 39.000 euro materieel. De rechter achtte het bewezen dat René H. vier kogels afvuurde in het wild. Diverse verdachte elementen die opdoken tijdens het onderzoek, keerden zich tegen de jager. De rechtbank volgde de eis van het openbaar ministerie en veroordeelde de man tot zes maanden cel.