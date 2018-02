Floptransfer Tony Watt mag alweer opkrassen bij OHL

OH Leuven haalde afgelopen zomer met grote trom Tony Watt binnen. De Schotse aanvaller maakte eerder furore bij Lierse en speelde nadien nog bij onder meer Standard en Charlton. Bij OH Leuven kwam hij maar met mondjesmaat in actie, nu is het contract van de aanvaller ontbonden.

Watt begon aan het seizoen als basisspeler en scoorde in zijn tweede partij, maar na het gelijkspel tegen Beerschot Wilrijk op 24 september verdween hij uit de selectie. Hij zou pas eind oktober opnieuw minuten krijgen. Zijn verdwijning uit de wedstrijdkern viel samen met de komst van Nigel Pearson, die Van Wijk opvolgde. De Brit was duidelijk geen fan van Watt, maar plots speelde de spits zich toch in de gratie. Hij kreeg vijf opeenvolgende invalbeurten en nadien zelfs twee basisplaatsen. Maar dan was het verhaal tussen OHL en Watt schijnbaar over. Zijn laatste speelminuten dateren van 9 december, in de 1-0 nederlaag tegen Westerlo. Sinds dit jaar zat hij zelfs niet meer in de selectie. Hij bleef dan ook steken op één doelpunt.

Op Twitter bedankt Watt de club en er kan zelfs een vriendelijk woordje af voor Pearson. “Een hoofdstuk afgesloten, een nieuw hoofdstuk zal openen. Bedankt OHL. Ik heb niet veel gespeeld sinds de nieuwe trainer kwam, maar we nemen afscheid in een goede verstandhouding. Dat is voetbal. Nu is het tijd voor een nieuwe stap.”

Watt is nog maar 24 jaar, maar heeft er al acht clubs opzitten. Zijn moment de gloire kende hij met Celtic in de Champions League, toen hij in zijn debuutmatch op het kampioenenbal scoorde tegen Barcelona.