Gerenommeerde Maleisische krant publiceert checklist om homo’s te herkennen

Een gerenommeerde krant uit Maleisië heeft onlangs een checklist gepubliceerd om homoseksuele mensen te herkennen. Een zeer verontrustende publicatie, zeggen activisten, die vrezen dat het artikel mensenlevens in gevaar zal brengen.

De krant Sinar Harian voegde de checklist toe aan een interview met Hanafiah Malik, een man die actief predikt om een einde te maken aan homoseksualiteit in Maleisië. Hij lijstte eigenschappen op die volgens hem kenmerkend zijn voor homoseksuele mannen en vrouwen.

Zo zijn homoseksuele mannen volgens hem te herkennen aan hun baard en aan hun voorliefde voor de fitness. Niet om te sporten, uiteraard, maar om naar andere mannen te kijken. “Als ze een knappe man zien, beginnen hun ogen te stralen”, klinkt het. Ook merkkledij zou typisch zijn voor homo’s.

Lesbiennes kun je dan weer herkennen aan hun liefde voor knuffelen en handen vasthouden. Verder zouden ze ervan houden om alleen te zijn en mannen te kleineren.

“Gewoonweg belachelijk”

Arwind Kumar, activist en beroemdheid op sociale media, kant zich hevig tegen het artikel. Hij benadrukt dat er belangrijkere zaken zijn die aangepakt moeten worden in het land.

“Als je echt iets wil bijbrengen aan de maatschappij, leg dan liever uit hoe je een pedofiel of een verkrachter of een moordenaar kunt herkennen”, klinkt het. “Mensen die de levens van anderen in gevaar brengen. Want hoe vormt een homoseksueel persoon nu in godsnaam een bedreiging?”

Verder lacht hij ook openlijk met de gepubliceerde lijst. Zo noemt hij het idee dat gezichtsbeharing een teken van homoseksualiteit zou zijn compleet belachelijk. “Ik ken veel priesters en religieuze mensen die een baard hebben. Wil dat nu zeggen dat zij homoseksueel zijn? Dat is gewoon stom.”

Illegaal

In het Aziatische land Maleisië is homoseksualiteit illegaal. Er hangen gevangenisstraffen tot twintig jaar aan vast.

De steeds slechtere behandeling van homoseksuelen en transgenders in Maleisië is volgens critici toe te schrijven aan de toenemende invloed van de strengconservatieve islam.