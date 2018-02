Barack en Michelle Obama onthullen hun officiële portretten

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle mochten maandag hun officiële portretten in ontvangst nemen. Ze werden daarvoor uitgenodigd in het Smithsonian’s National Portrait Gallery in Washington.

Het was eerst de beurt aan Michelle om het officiële portret in ontvangst te nemen. Haar kunstwerk werd gemaakt door Amy Sherald, een 44-jarige kunstschilder waar Michelle over vertelde dat ze er een soort van zusterband mee heeft.

Het portret van Barack Obama werd geschilderd door Kehinde Wiley (41). De voormalige president was erg tevreden met het eindresultaat, maar grapte dat hij zichzelf liever wat minder grijs had gezien op het kunstwerk.