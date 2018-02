Hond blijft op menu van restaurants in buurt van Olympische Winterspelen

Labradors, husky’s, dashonden. Je kan ze nog steeds gaan eten in de buurt van de Olympische stadions van Pyeongchang (Zuid-Korea). Tot ergernis van de overheid. Die deed restaurants een voorstel: tijdens de Winterspelen geen hond op het menu, in ruil voor subsidies. Slechts twee restaurants gingen erop in.

Honden op de vleesmarkt van Wonju. Foto: REUTERS

Bonensoep met brokken hond. Of gewoon de bil van een hond aan het spit. In Zuid-Korea is dat dagelijkse kost. Het mag ook. Geen wet die dat verbiedt. Ook niet het kweken van honden voor de slacht. Allemaal legaal. Al houdt lang niet elke kweker zich aan de voorschriften voor dierenwelzijn. Maar de basis blijft: honden kweken voor consumptie: het mag in Zuid-Korea.

Beter imago

De Westerse wereld heeft het daar moeilijk mee. Daar zijn honden gezelschapsdieren. Of om ermee te gaan jagen. Ze horen aan de leiband of in het hondenhok. Zeker niet op het eetbord. Deze dagen wordt Zuid-Korea overspoeld door die Westerse wereld. Komt natuurlijk door de Winterspelen in Pyeongchang. Meer dan tienduizend sporters, supporters, sponsors en journalisten komen deze dagen naar die Spelen. Tijd aan het imago te werken.

Dus dacht de overheid: we gaan minstens de restaurants in de buurt van de sportstadions oproepen om voor de duur van de Winterspelen geen hond meer op het menu te zetten. We zetten daar wel iets tegenover: een soort subsidie.

Tachtig procent verlies

Foto: REUTERS

In aanloop naar de Winterspelen waren eerst zes van de twaalf restaurants rond de stadions bereid het engagement aan te gaan. Uiteindelijk zijn ze maar twee over gebleven. De vier andere zagen tijdens de proefperiode hun omzet met bijna tachtig procent dalen. De subsidies maakten dat verlies niet goed.

“Het is simpel: als er geen hond op het menu staat, komen de Koreanen niet binnen”, zegt Lee Yong-bae, de ambtenaar achter de geen-hond-op-het-menu-campagne. “Hond zit te diep in onze cultuur… gebakken. We krijgen dat er nooit meer uit.”

De cijfers geven hem overschot aan gelijk. In Zuid-Korea zijn er 17.000 bedrijven die honden kweken voor de consumptie. Dat gaat van labradors over retrievers tot cocker spaniels. Jaarlijks worden meer dan twee miljoen honden gegeten in Zuid-Korea.

Olympisch protest

Foto: AP

Onder andere de Canadese kunstschaatsster Meagan Duhamel voert actie tegen de slacht van honden. Overal waar ze komt, is ze vergezeld van haar hondje Moo-tae dat ze uit een Zuid-Koreaan slachthuis redde. Ze hoopt dan nog andere sporters en supporters haar voorbeeld volgen.