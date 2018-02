Haar man noemt haar een heks omdat deze vrouw (21) een zeldzame ziekte heeft waardoor ze bloed huilt

Een Indische man heeft zijn 21-jarige vrouw verlaten. Aanleiding waren geen meningsverschillen, wel een zeldzame aandoening waardoor de vrouw bloed zweet. De man dacht daarom dat ze een heks was.

De aandoening waar Geeta (21) uit het Indische Bihar aan lijdt, heet hematidrose. Het is een uiterst zeldzame ziekte die slechts 1 op 10 miljoen mensen treft. Wie hematidrose heeft, ‘zweet’ bloed langs de handen, navel, nagels, voorhoofd, ogen, oren en neus. Gewoonlijk gebeurt een ‘aanval’ van bloed zweten enkele minuten tot uren. Doordat het bloed zich met zweet vermengt tijdens een aanval, lijkt het alsof patiënten erg veel bloeden.

Dokters zijn er niet uit wat de aandoening veroorzaakt. Wel zeker is dat stress meer aanvallen dan normaal met zich meebrengt. Hoe angstiger of gestresseerder je bent, hoe meer je zal bloeden.

Door de aandoening heeft de man van Geeta haar verlaten. De man dacht dat ze een heks was omdat er op een dag plots bloed uit haar ogen kwam. Haar vader is erg triest door de aandoening van zijn dochter, zo vertelt hij aan The Sun. “Al haar dromen zijn kapot, want haar toestand wordt elke dag erger. Haar moeder en ik zijn bang en hulpeloos.”