Belgische middenvelder overladen met complimenten in Engeland - en nee, het is eens niet De Bruyne

“Hij is een genie”. Rode Duivel Mousa Dembélé wordt met complimenten overladen nadat hij het middenveld domineerde in de topper tussen Arsenal en zijn club Tottenham Hotspur. “Hij steekt erbovenuit”, schrijft The Guardian.

Bepaald indrukwekkend was het, de masterclass die Dembélé in de Londense derby ten beste gaf. “Pas na een uur en bij zijn vijftigste balcontact gaf hij eindelijk eens een slechte pass”, zag The Guardian . “Hij was dominant, belichaamde de fysieke intensiteit die zijn trainer zo graag wil zien, maar liet ook zien over goede voeten en discipline te beschikken. In zijn huidige vorm is hij de centrale middenvelder die erbovenuit steekt in Engeland.”

De krant keek met medelijden naar tegenstander Jack Wilshere, nochtans een serieuze kanshebber op het WK met The Three Lions. “De man van Arsenal leek wel een heel andere soort, een eekhoorn die met een grizzlybeer moest worstelen.”

Paginalange lofzang

“Dembélé versmachtte zijn tegenstanders de hele middag met zijn agressie zonder bal en subtiele intelligentie zodra hij het leer veroverd had. En als hij die bal dan toch wilde bijhouden, zette hij vraagtekens achter de uitspraak ‘no man is an island’, zo oninneembaar was die bal dan. Alsof hij een gracht aan water om zich heen had waardoor zijn afweer bijna onmogelijk te doorbreken was”, klinkt het in een paginalange lofzang bij Bleacher Report. “In zijn laatste drie wedstrijden tegen Arsenal, Manchester United en Liverpool (de tweede helft dan vooral, was Dembélé sensationeel.”